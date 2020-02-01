В Windows 10 появилась реклама в меню «Пуск»
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Новости

В Windows 10 появилась реклама в меню «Пуск»

Производители, если это возможно, не пренебрегают случаем пользоваться в своих продуктах продвижением свои же товаров, то есть рекламировать их. Пользователям, конечно же это не нравится, но порой, у них нет выбора. Что-то подобное начали делать и представители Microsoft в своей ОС Windows 10. Самые дотошные пользователи сразу же увидели рекламу в плитках в меню «Пуск», от чего взялись за голову.

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А чему здесь удивляться? Ведь это не первый случай, когда Microsoft делает нечто подобное. Мы помним, как в январе уже наблюдали рекламу офисного пакета Office 365 во встроенном редакторе WordPad. Теперь же мы видим в плитках надписи типа: «Вы все еще используете Firefox? Пора бы уже перейти на Microsoft Edge».

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Но данная проблема, как оказалась, легко решаема, то есть мы может отключить эти назойливые рекламные объявления. Для этого нужно всего лишь правой кнопкой мыши нажать на само объявление и выбрать «Отключить все предложения». Или же пойти альтернативным путем: «Настройки», «Персонализация», «Пуск» и в этом меню отключить пункт «Иногда показывать предложения в меню “Пуск”».

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