В Windows 10 появилась реклама в меню «Пуск»

Производители, если это возможно, не пренебрегают случаем пользоваться в своих продуктах продвижением свои же товаров, то есть рекламировать их. Пользователям, конечно же это не нравится, но порой, у них нет выбора. Что-то подобное начали делать и представители Microsoft в своей ОС Windows 10. Самые дотошные пользователи сразу же увидели рекламу в плитках в меню «Пуск», от чего взялись за голову.

А чему здесь удивляться? Ведь это не первый случай, когда Microsoft делает нечто подобное. Мы помним, как в январе уже наблюдали рекламу офисного пакета Office 365 во встроенном редакторе WordPad. Теперь же мы видим в плитках надписи типа: «Вы все еще используете Firefox? Пора бы уже перейти на Microsoft Edge».

Но данная проблема, как оказалась, легко решаема, то есть мы может отключить эти назойливые рекламные объявления. Для этого нужно всего лишь правой кнопкой мыши нажать на само объявление и выбрать «Отключить все предложения». Или же пойти альтернативным путем: «Настройки», «Персонализация», «Пуск» и в этом меню отключить пункт «Иногда показывать предложения в меню “Пуск”».