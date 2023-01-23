В VK Музыке появились «Подкасты»

Социальная сеть ВКонтакте рассказала о запуске раздела «Подкастов», который содержит разнообразный аудиоконтент, в том числе эксклюзивные шоу. «Подкасты» доступны в приложении VK Музыка, а также из раздела «Музыка» в приложении ВКонтакте.

Разнообразные шоу представлены на витрине. Сейчас пользователю доступно несколько эксклюзивов. Среди них есть первый сезон проекта «Мифы» о сюжетах древних культур и великих цивилизаций от студии «Терменвокс», эксклюзивный сезон «Шире чек» о том, рассказывающий как зарабатывать больше, и второй сезон «Хакни мозг» от «Богемы» о том, как устроена психика человека.

Для любителей музыки запущен подкаст «Космическийджэм», в его студии будут появляться известные музыканты и различные представители индустрии.

В VK обещают, что раздел будет развиваться и пополнятся новыми опциями для слушателей и авторов.

Раздел «Подкасты» доступен бесплатно. Если использовать подписку на VK Музыку, то прослушивание будет происходить без рекламы и с выключенным экраном.