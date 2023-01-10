Появился концепт мини-версии смартфона Nothing Phone (1)

Дизайнер Прияншу Джайсвал опубликовал ряд концепт-изображений, где показал возможный внешний вид Nothing Mini Phone — уменьшенной версии Nothing Phone (1). Судя по этим изображениям, смартфон мог бы получить матовый корпус с металлическими вставками, колесо прокрутки на боку и вертикальный мини-дисплей.

Помимо этого, мини-версия смартфона оснащена настраиваемой подсветкой, что позволяет менять цвет устройства.

Отметим, что официально о выпуске подобного устройства не сообщалось. Компания Nothing пока что не планирует выводить на рынок новые модели смартфонов.