База пользователей LiveJournal попала в открытый доступ

Учётные данные от более 33,7 миллионов пользователей LiveJournal (Живой Журнал) обнаружили в открытом доступе. Каждая учётка имеет идентификатор пользователя, ссылку на профиль, e-mail и пароль от ЖЖ.

По предварительной информации “слив” данных произошёл ещё в 2014 году, но особой огласки дело не получило. Базу продавила в даркнете и хакерских форумах. Опрошенные «Ведомостями» пользователи ЖЖ, подтвердили, что опубликованные данные были актуальны в 2014 году.

«Информация, распространяемая в сети о якобы “массовой утечке” данных пользователей ЖЖ, не соответствует действительности — это одна из кликбейтных новостей, задача которой — привлечь интерес к третьей стороне в данном вопросе» Представитель в Rambler Group

LiveJournal принадлежит Rambler Group с 2016 года. По их данным сервисов ежемесячно пользуются около 52 миллионов пользователей.