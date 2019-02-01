В Сеть «слили» данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
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Новости

В Сеть «слили» данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

В открытом доступе оказалось более 20 миллионов данных пользователей бесплатных VPN-сервисов. Информация об этом появилась на сайте vpnMentor.

Оказалось, что приложения UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN хранили данные пользователей на незащищённой сервере, а поэтому пароли, IP и электронный адреса попали в сеть. Кроме того, есть приложения, которые насчитывают более миллиона загрузок в AppStore и Google Play.

  • Vpn 3
  • Vpn 2
  • Vpn 1
Пароли и данные в открытом виде

По мнению экспертов, которых опросила газета «Коммерсант», «утечка» данных не сможет навредить пользователям. Единственное, им нужно быть готовыми к мошенническим рассылкам и спаму.

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