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Новости

В России появится доступный флагман realme GT на Snapdragon 888

Официальные представители бренда realme в России сообщили, что 10 августа до отечественно рынка доберётся флагманский смартфон realme GT.

Тизер realme GT

Смартфон realme GT — самый доступный на рынке флагман, получивший процессор Qualcomm Snapdragon 888. Помимо этого смартфон оснащен быстрой 65-ваттной зарядкой SuperDart, Super AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и дискретизацией касания 360 Гц, который подходит для профессионального киберспорта, а также системой охлаждения с тепловой трубкой из нержавеющей стали, за что и получил прозвище «самый холодный 888».

Больше подробностей о смартфоне, а также цены и даты продаж будут анонсированы на презентации.

Источник:
The GEEK

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