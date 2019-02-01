В России появились умные часы Oppo Watch

Китайский производитель Oppo представил в России умные часы Oppo Watch, которые были признаны одной из лучших моделей в своём сегменте.

Новинка оснащена AMOLED-экраном с диагональю 1,6 дюйма и разрешением 320 х 360 пикселей в 41-мм версии, а также 1,91 дюйма с разрешением 402 х 476 пикселей в 46-мм варианте.

Часы оснастили 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной флэш-памяти. Из интерфейсов есть Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2 LE, GPS и NFC. Ёмкость аккумулятора составляет 300 мА·ч для младшей версии и 430 мА·ч для старшей, что даёт до 24/36 часов работы в активном режим и 14/21 день в режиме ожидания.

В числе режимов тренировки есть фитнес-пробежка, пробежка для сжигания жира, прогулка на улице, езда на велосипеде и плавание.

Стоимость составляет 22 990 рублей и 29 990 рублей за младшую и старшую модель соответственно. Продажи начнутся с 28 августа.