Продажи HUAWEI Mate 80 Pro стартовали в России

В российских магазинах электроники стартовали продажи HUAWEI Mate 80 Pro. Официальный анонс выхода флагманского смартфона в России состоялся в конце марта.

Новинка получила LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 1-120 Гц, чип Kirin 9030 Pro, аккумулятор на 5750 мАч и основную 50-Мп камеру с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и OIS. Подробнее о характеристиках — в отдельном материале.

В России HUAWEI Mate 80 Pro доступен в трех цветах: черном, зеленом и золотом. Цена — 99 999 рублей за единственную конфигурацию 16/512 ГБ.