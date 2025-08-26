В России начались продажи 5G-версии планшета HONOR Pad 10 | The GEEK
В России начались продажи 5G-версии планшета HONOR Pad 10

Новинка с поддержкой мобильного интернета для развлечений и работы без ограничений.

Новая 5G-версия недавно вышедшего планшета HONOR Pad 10 появилась в российских магазинах электроники и на маркетплейсах. Все характеристики устройства остались прежними.

В частности, HONOR Pad 10 5G оснащен 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 3 и батареей на 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Характеристики HONOR Pad 10

Продажи планшета HONOR Pad 10 стартовали в России

HONOR Pad 10 5G доступен в цвете «космический серый». Цены:

  • HONOR Pad 10 5G (8/128 ГБ) — 32 990 рублей;
  • HONOR Pad 10 5G (8/256 ГБ) — 36 990 рублей;
  • Комплект с чехлом-клавиатурой — 44 990 рублей.

В период с 26 августа по 15 сентября действует специальное предложение со скидкой 4000 рублей на покупку планшета и 5000 рублей — на приобретение комплекта с клавиатурой.

id·208726·20250826_1033
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
