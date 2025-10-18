Черная дыра могла «пожирать» звезду изнутри: зафиксирован уникальный гамма-всплеск | The GEEK
Черная дыра могла «пожирать» звезду изнутри: зафиксирован уникальный гамма-всплеск

Он стал самым продолжительным за всю историю наблюдений и, вероятно, самым необычным.

Астрономы обнаружили необычное космическое явление, которое может быть связано с тем, как черная дыра «пожирет» звезду изнутри. Об этом говорится в статье международной группы исследователей, опубликованной на платформе arXiv.

Речь идет о гамма-всплеске GRB 250702B, зафиксированном 2 июля 2025 года. Его особенность — рекордная продолжительность. Вспышка длилась около 25 тысяч секунд (более 7 часов). Это делает ее самой продолжительной за всю историю наблюдений.

Помимо длительности, GRB 250702B отличался необычно высоким пиком энергии (до 10 МэВ) и коротким временем переменности — менее секунды, что позволило оценить массу объекта, вызвавшего всплеск.

Большинство известных гамма-всплесков длились несколько секунд или минут. Их причинами были слияние нейтронных звезд либо коллапс массивных звезд — так называемых коллапсаров. Однако ни одна из этих моделей не может объяснить столь долгий и мощный сигнал.

Исследователи предполагают, что всплеск могло вызвать «слияние гелия». Это сценарий, при котором черная дыра небольших размеров погружается внутрь коллапсирующей звезды, разрывая ее ядро изнутри. Два объекта изначально образуют двойную систему, в которой звезда, теряя топливо, расширяется, что нарушает орбиту ее компаньона — черной дыры.

В итоге та «падает» в звезду и начинает поглощать ее вещество, создавая мощный аккреционный диск. Магнитные поля и струи плазмы, возникающие при этом, способны породить гамма-всплеск огромной мощности, а сама звезда взрывается как сверхновая.

id·212787·20251018_1820
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
