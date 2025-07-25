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Продажи планшета HONOR Pad 10 стартовали в России

Устройство получило 12,1-дюймовый экран с технологиями защиты зрения, процессор Snapdragon и батарею на 10 100 мАч.

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж планшета HONOR Pad 10. Новинка получила экран с фирменными технологиями защиты зрения, производительное железо и высокую автономность.

Характеристики HONOR Pad 10

  • Габариты: 277.07х179.28х6.29 мм, 525 г
  • Экран: 12.1 дюймов, TFT LCD (IPS), 2560х1600 пикселей, 249 ppi, 120 Гц, 1.07 млрд цветов, DCI-P3
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • ПЗУ: 128/256 ГБ
  • Камеры: основная — 8 Мп (f/2.0, AF), фронтальная — 8 Мп (f/2.0, FF)
  • Аккумулятор: 10 100 мАч, быстрая зарядка до 66 Вт (с адаптерами HONOR SuperCharge)
  • Звук: 6 динамиков, HONOR Spatial Audio, HONOR Sound
  • ОС: MagicOS 9.0 (Android 15)
  • Связь: Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3

Важно: в комплекте идет адаптер питания на 35 Вт, для быстрой зарядки 66 Вт понадобится фирменный HONOR SuperCharge.

Планшет HONOR Pad 10 доступен для покупки в цвете «космический серый» по следующим ценам:

  • 8/128 ГБ — 29 990 рублей
  • 8/256 ГБ — 32 990 рублей

До 18 августа действует специальное предложение: скидка 7 000 рублей и подарок на выбор — наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro или умные часы HONOR CHOICE Watch 2i.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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