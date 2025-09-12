HONOR показала дизайн MagicOS 10 — «жидкое стекло» из iOS 26 на минималках

HONOR начала бета-тестирование своей новой оболочки MagicOS 10 на базе Android 16. Главной особенностью системы стал обновленный «прозрачный» дизайн, который сильно напоминает концепцию «Liquid Glass» от Apple в iOS 26.

Разработчики утверждают, что «новый прозрачный стиль легко читается». Кроме того, пользователи смогут настраивать степень прозрачности, чтобы сделать оформление более персонализированным.

Участвовать в тестировании могут владельцы следующих моделей (китайских):

HONOR Magic 7;

HONOR Magic 7 Pro;

HONOR Magic 7 RSR;

HONOR Magic V5;

HONOR MagicPad 3;

HONOR GT Pro.

Официальный запуск MagicOS 10 запланирован на октябрь. Он состоится одновременно с презентацией нового смартфона HONOR Magic 8.