HONOR показала дизайн MagicOS 10 — «жидкое стекло» из iOS 26 на минималках

Пользователи смогут настраивать степень прозрачности интерфейса под себя.

HONOR начала бета-тестирование своей новой оболочки MagicOS 10 на базе Android 16. Главной особенностью системы стал обновленный «прозрачный» дизайн, который сильно напоминает концепцию «Liquid Glass» от Apple в iOS 26.

Разработчики утверждают, что «новый прозрачный стиль легко читается». Кроме того, пользователи смогут настраивать степень прозрачности, чтобы сделать оформление более персонализированным.

Участвовать в тестировании могут владельцы следующих моделей (китайских):

  • HONOR Magic 7;
  • HONOR Magic 7 Pro;
  • HONOR Magic 7 RSR;
  • HONOR Magic V5;
  • HONOR MagicPad 3;
  • HONOR GT Pro.

Официальный запуск MagicOS 10 запланирован на октябрь. Он состоится одновременно с презентацией нового смартфона HONOR Magic 8.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
