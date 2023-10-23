В России могут резко вырасти цены на домашний интернет

В 2024 году стоимость домашнего интернета и других услуг фиксированной связи в России может увеличиться на 10-15% или даже больше. Об этом рассказали руководители крупнейших российских интернет-провайдеров.

В ходе опроса о предстоящем повышении цен предупредили 82% респондентов. Их ответы распределились следующим образом:

43,4% опрошенных – ожидают рост тарифов на 10-15%

25,3% – на 3-9%

18,1% – не изменятся или вырастут на 1-2%

13,6% – на 16% и более

Провайдеры связывают потенциальный рост цен с увеличением издержек. Главной причиной является рост стоимости интернет-оборудования из-за санкций. При этом потребность в качественном оборудовании растет из-за увеличения трафика в стране. Среди других факторов, влияющих на рост цен, выделяют нестабильный курс валюты, инфляцию, уход западных производителей, дефицит специалистов, а также проблемы с логистикой и международными платежами.

По мнению представителей Минцифры, оснований для роста тарифов нет. ФАС сообщает, что не имеет информации о предстоящем увеличении стоимости интернет-услуг.