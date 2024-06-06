В PS Store стартовали предзаказы на командный шутер Concord

Sony открыла предварительные заказы на геройский шутер Concord, который пока что будет доступен только на консоли PlayStation 5. ПК версия заявлена, но без точных подробностей. Стандартное издание обойдется в $39.99, а расширенное — в $59.99. В турецкой версии PS Store цены чуть ниже — 999 TL и 1499 TL соответственно.

Бонус за предварительный заказ включает доступ к бета-тестированию не только для покупателя, но и четырех его друзей. А владельцы расширенного издания получат саму игру, 16 скинов для персонажей, ранний доступ на трое суток и набор «Монарх».

Напомним, что Concord — это многопользовательский шутер от Firewalk Studios, за которым стоят бывшие разработчики Apex Legends, Mass Effect и Destiny. Впервые игру показали совсем недавно — в рамках презентации State of Play 2024. А ее релиз назначен на 23 августа.

С момента первого показа на новинку вылилось море критики: игрокам не понравился странный дизайн персонажей в стиле Стражей Галактики, копирование навыков из Overwatch и в целом очередной проект-сервис. Наглядно обо всем говорит соотношение лайков и дизлайков под геймплейным трейлером — последних буквально в 9 раз больше.