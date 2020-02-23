В «Одноклассниках» могут общаться с пользователями без регистрации в соцсети

Несмотря на то, что пандемия вроде бы идет на спад, но социальные сервисы продолжают модернизировать функционал видеозвонков. На этот раз на такие изменения решили пойти в «Одноклассниках». Теперь в этой социальной сети можно общаться в общем чате даже не зарегистрированным пользователям. Для использования такой возможности нужно пройти авторизацию лишь инициатору беседы.

Такая возможность общения доступна как в десктопной версии, так и с помощью мобильного приложения. Для подключения к беседе неавторизованным пользователям нужно перейти по ссылке, которой делится инициатор беседы. Для этих целей пользователей нажимает на кнопку в разделе «Сообщения», выбирает опцию, которая добавляет людей к возможности общаться и отправляет ссылку собеседнику. Делается это как внутри сети, так и по электронной почте. После того, как человек получил такую ссылку, он указывает своё имя и подключается к беседе в качестве гостя.

Кстати, длительность такого общения не ограничена по времени, а вот количество участников видеовызова не должно превышать сто человек. Если верить статистике, полученной из «Одноклассников», то за время самоизоляции количество видеозвонков с помощью этой социальной сети выросло на 39%, причем групповых – до 70%. Отметим, что групповые звонки стали возможны еще с ноября 2019 года, а сам сервис голосовых вызовов развивается с 2018 года.