В новой версии Windows 10 меню «Пуск» получит скруглённые углы

Появляются новые сведения относительно будущих версий Windows 10. На сей раз источник сообщает о небольшом, но важном изменении в дизайне меню «Пуск». Судя по его данным, там ожидается появление скруглённых углов. Причём как у элементов самого меню, так и у соседних.

В частности, скруглённые углы появятся у контекстного меню в «Пуск», у строки поиска на панели задач, а также у выделения активного элемента в самом меню. Это похоже на возврат к дизайнерской идеологии, которая бытовала во времена XP, Vista и Windows 7.

И хотя это незначительное изменение, но оно освежает внешний вид системы, а также привносит более современную атмосферу в меню «Пуск» и панель задач. Таким образом, похоже, компания хочет отойти от неудачных концепций интерфейса Metro, а также унифицировать дизайн операционной системы.

Кроме того, Microsoft также работает над новыми вариантами оформления «живых плиток» для меню «Пуск», так что в будущем стоит ожидать ещё больше изменений.

Важно отметить, что это пока лишь макет, а не готовое решение, потому неизвестно, сохранится ли этот вариант до релиза или будет рассматриваться в качестве возможной альтернативы. Также пока неясно, появится ли он вообще, и если да, то, когда это произойдёт.