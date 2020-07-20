В новой утечке Assassin’s Creed Valhalla показали битву с боссом

Как известно, на минувшей неделе появилась получасовая видеозапись геймплея Assassin’s Creed Valhalla. Пользователи восприняли это виден неоднозначно — одним понравилось, другие раскритиковали игру за отличающийся стиль, баги и прочее. Теперь же в сети появился второй ролик. Пока что он доступен, но в любой момент его могут заблокировать.

Похоже, они были записаны на разных сборках. Новая версия выглядит лучше — с более плавной и качественной анимацией. В этом ролике лучше анимация, а ещё он показывает бой с боссом — женщиной по имени Корделия. Судя по всему, она владеет некими сверхспособностями. В частности, это быстрое перемещение.

Игра должна выйти на PC, PlayStation 4 и Xbox One уже в конце года. Такдже ожидаются сборки на PlayStation 5 и Xbox Series X. Точной даты пока нет, но, вероятно, игру выпустят к релизу новых консолей.

Не исключено, что больше подробностей расскажут на стриме Ubisoft Forward уже 12 июля. Также там могут показать новые видео, прокомментировать утечки и прочее.

Отметим, что ранее сценарист игры посоветовал публике не делать поспешных выводов на основании только «слитых» видео. Вряд ли это простая отговорка — разница между роликами заметна невооружённым глазом.