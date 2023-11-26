В России вышла книга «Uncharted. В поисках сокровища игровой индустрии»

Издательство “Бомбора” выпустила книгу «Uncharted. В поисках сокровища игровой индустрии» от Николя Денешо и Бруно Провецца. В ней подробно рассказывают о разных корпоративных особенностях компании Naughty Dog, представлена сюжетная хронология всех частей, включая дополнения, в том числе и для PlayStation Vita.

Из книги можно более подробно узнать о героях серии, их арки, характеры, особенности поведения и многое другое.

Стоимость книги «Uncharted. В поисках сокровища игровой индустрии» начинается от 636 рублей.