В iOS 14 нашли изображение нового iMac с тонкими рамками

Большинству обладателей iMac, его дизайн, откровенно говоря, приелся, а поэтому у многих пользователей появляется желание, чтобы разработчики хоть немного его усовершенствовали. Да, в сети появлялись утечки относительно обновленного девайса, но это были всего лишь мысли некоторых аналитиков, которые, к сожалению, официально не подтверждались. И вот еще один из инсайдеров высказал предположение, что Apple на предстоящей конференции WWDC покажет обновленный iMac.

По мнению аналитика, будущий iMac чем-то будет схож с iPad Pro, ведь получит более тонкие рамки, причем по всем сторонам дисплея. Вполне возможно, что это было бы еще одно предположение, но автор инсайда ссылается на код iOS 14, в котором тщательно «поковырялись» эксперты. Видение нового дизайна отобразилось в твите, который был опубликован в социальной сети Твиттер.

Другой информации относительно обновленного устройства по дизайну нет, а вот по технической части можно еще добавить пару строк.

Пока информация не подтверждена, но скорее всего, на этом устройстве появятся процессоры AMD Ryzen. Напомним, что ранее Apple использовала комплектующие от Intel. Не менее интересной выглядит присутствие графики AMD Navi и PCIe NVMe, которая придет на смену Fusion Drive. Отметим, что точная информация по новому iMac мы узнаем уже 22 июня, когда стартует онлайн-конференция WWDC.