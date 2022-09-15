США включили в санкционные списки разработчика процессоров «Байкал» и других

Три десятка российских компаний и исследовательских организаций, которые занимаются разработкой и производством микроэлектроники, попали в чёрный список (SDN-лист) управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

В документе говорится, что все американские компании должны до 15 октября закрыть все сделки с участием ООО «Группа компаний Аквариус», а также юрлицами, которые владеют более 50% российской компании.

В список также попали разработчики процессоров «Байкал» и «Эльбрус», а также производитель компьютерной техники «Аквариус», АО НПЦ «Элвис», «Ядро ФАБ Дубна», АО «Ангстрем» и совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и ПАО АФК «Система».

Кроме того, санкционный список пополнился предприятиями космической отрасли, в том числе «Российский квантовый центр», РКС и «ИСС им. Решетнева».

Дополнительно OFAC ввело запрет на экспорт и реэкспорт в Россию услуг, связанных с квантовыми вычислениями.

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