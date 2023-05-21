Стартовали предзаказы на мини-ПК GMK M2

Китайский производитель GMK начал принимать предварительные заказы на свой новый компактный ПК GMK M2. Главной особенностью этого устройства является установленный в нем процессор Intel Core i7-11390H, обладающий 4 ядрами и 8 потоками, с максимальной частотой до 5 ГГц. Однако GMK подчеркивает, что стоимость их устройства остается такой же, как у аналогичных решений с менее мощным процессором Intel N305.

GMK M2 также оснащается 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 (с возможностью установки до 64 ГБ) и накопителем SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Физические размеры устройства составляют 114×106×42,5 мм, а его вес равен 425 граммам. Среди интерфейсов GMK M2 имеет два порта HDMI, USB-C, несколько USB и Ethernet RJ45. Беспроводная связь обеспечивается посредством Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

GMK M2 доступен в двух конфигурациях. Модель с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем SSD на 512 ГБ стоит 1699 юаней (приблизительно 19 000 рублей). Версия с 32 ГБ оперативной памяти и накопителем SSD на 1 ТБ оценивается в 2099 юаней (приблизительно 24 000 рублей).

Компактный ПК GMK M2 привлекает внимание своей мощной производительностью, удобными размерами и разнообразием интерфейсов, предлагая потребителям возможность выбора подходящей конфигурации по доступной цене.