Видеокарты под слежкой: США предложили закон о GPS в AI-чипах

В США представлен законопроект, который может обязать производителей высокопроизводительных чипов и графических карт, встраивать средства геолокации. Инициативу выдвинул сенатор Том Коттон, заявив о необходимости защитить американские технологии от попадания в руки потенциальных противников, включая Китай.

Документ распространяется на AI-процессоры, серверные ускорители, игровые видеокарты и другое оборудование, подпадающее под экспортные ограничения США (включая продукты с классификацией 3A090, куда входят RTX 4090 и 5090).

Главное требование — в течение шести месяцев после принятия закона все устройства должны иметь встроенный механизм, позволяющий подтвердить их физическое местоположение. В свою очередь, решение позволит Министерству торговли США проверять, остался ли чип на утверждённой конечной точке, и вести единый реестр владельцев и местоположений.

Производители, такие как Nvidia, AMD и Intel, также будут обязаны сообщать о попытках переправить чип в неавторизованное место или о признаках вмешательства в устройство. Любое подозрение на отклонение от маршрута экспорта должно фиксироваться и передаваться властям.

Законопроект предусматривает годовое исследование от Минторга и Минобороны США, которое должно выявить, какие ещё защитные меры стоит ввести в будущем. В течение трёх лет после вступления закона в силу такие оценки будут проводиться ежегодно. По итогам может быть принято решение о дополнительных технических требованиях.

Разработчики обязаны сохранять конфиденциальность коммерческих технологий, даже при реализации требований безопасности.

Также учтены длительные производственные циклы в индустрии полупроводников. Законодательство предусматривает поэтапное внедрение требований, признавая, что доработки чипов могут занять годы.

Эксперты, опрошенные The GEEK, отмечают, что такое требование может привести к серьёзным издержкам для производителей — от переработки архитектуры чипов до пересмотра логистики и сертификации. Оно также грозит снижением доверия со стороны зарубежных клиентов и ослаблением конкурентных позиций американских компаний на фоне менее зарегулированных альтернатив из Азии и Европы.