Новости

Видеокарты под слежкой: США предложили закон о GPS в AI-чипах

Сенатор Том Коттон внёс законопроект, который требует от компаний вроде Nvidia, AMD и Intel отслеживать местоположение своих высокопроизводительных процессоров после экспорта.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 13:44

В США представлен законопроект, который может обязать производителей высокопроизводительных чипов и графических карт, встраивать средства геолокации. Инициативу выдвинул сенатор Том Коттон, заявив о необходимости защитить американские технологии от попадания в руки потенциальных противников, включая Китай.

Документ распространяется на AI-процессоры, серверные ускорители, игровые видеокарты и другое оборудование, подпадающее под экспортные ограничения США (включая продукты с классификацией 3A090, куда входят RTX 4090 и 5090).

Главное требование — в течение шести месяцев после принятия закона все устройства должны иметь встроенный механизм, позволяющий подтвердить их физическое местоположение. В свою очередь, решение позволит Министерству торговли США проверять, остался ли чип на утверждённой конечной точке, и вести единый реестр владельцев и местоположений.

Производители, такие как Nvidia, AMD и Intel, также будут обязаны сообщать о попытках переправить чип в неавторизованное место или о признаках вмешательства в устройство. Любое подозрение на отклонение от маршрута экспорта должно фиксироваться и передаваться властям.

Законопроект предусматривает годовое исследование от Минторга и Минобороны США, которое должно выявить, какие ещё защитные меры стоит ввести в будущем. В течение трёх лет после вступления закона в силу такие оценки будут проводиться ежегодно. По итогам может быть принято решение о дополнительных технических требованиях.

Разработчики обязаны сохранять конфиденциальность коммерческих технологий, даже при реализации требований безопасности.

Также учтены длительные производственные циклы в индустрии полупроводников. Законодательство предусматривает поэтапное внедрение требований, признавая, что доработки чипов могут занять годы.

Эксперты, опрошенные The GEEK, отмечают, что такое требование может привести к серьёзным издержкам для производителей — от переработки архитектуры чипов до пересмотра логистики и сертификации. Оно также грозит снижением доверия со стороны зарубежных клиентов и ослаблением конкурентных позиций американских компаний на фоне менее зарегулированных альтернатив из Азии и Европы.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
The GEEK, TomsHardware
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Видеокарты под слежкой: США предложили закон о GPS в AI-чипах
сегодня в 13:44
HONOR представит серию 400 с функцией «Оживление фото с AI»
сегодня в 13:21
Анонс Samsung Galaxy S25 Edge — ультратонкий флагман на Snapdragon 8 Elite за $1099
сегодня в 08:22
HyperOS 2.0 от Xiaomi: какие смартфоны и планшеты получат долгожданное обновление?
сегодня в 01:59
«5 букв» от Тинькофф: ответы на сегодня, 13 мая 2025
сегодня в 00:01
Инсайдер: GTA 4 и Max Payne 3 получат переиздания для современных платформ
вчера в 22:28
Apple выпустила iOS 18.5
вчера в 21:50
MAIBENBEN выпустила в России компактный ноутбук с 3K экраном и процессором AMD Ryzen 5
вчера в 17:33
WSJ: Apple планирует поднять цены на iPhone 17
вчера в 17:03
Apple разрабатывает радикально новый iPhone. Он полностью из стекла и без вырезов
вчера в 14:24

Обзоры на The GEEK