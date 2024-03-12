Умные часы HONOR Watch 4 появились в России

Российские магазины и маркетплейсы начали продавать очередную новинку от HONOR. Часы HONOR Watch 4 оснащены AMOLED-экраном диагональю 1,75 дюйма с частотой обновления до 60 Гц и поддержкой режима Always-on Display, а также имеют ряд функций для фитнеса и обеспечивают автономную работу до 14 дней от одного заряда.

Корпус устройства выполнен из алюминия и имеет защиту от воды, что позволяет использовать HONOR Watch 4 для тренировок в бассейне и на открытой воде. Также для смены ремешков предусмотрено стандартное часовое крепление.

Одной из важной особенности модели — наличие динамика и микрофона для общения по телефону.

Цена HONOR Watch 4 в России составляет 15 990 рублей, в период с 12 марта по 1 апреля действует сидка в 2000 рублей.