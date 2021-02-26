Twitter запустил две новые функции

Давно мы не видели изменений в Twitter, хотя нам на это намекали. И вот, первые сдвиги в виде двух новых возможностей. Первая — это Super Follows, вторая — сообщества. Super Follows — это возможность пользователя взимать плату со своих подписчиков, которые будут получать уникальный контент. Также в эту категорию могут входить предложения и скидки и многое другое.

Кстати, эта функция очень похожа на то, как действуют в Patreon и YouTube. То есть, пользователь и сам зарабатывает, и отдает часть своего дохода в проект. Что касается Сообществ, то здесь имеется в виду возможность создания групп среди единомышленников по какой-то теме или интересам. Тогда участники такого сообщества будут видеть сообщения от тех, кто состоит в группе, а не случайные посты. А вот когда эти функции вступят в силу, пока неизвестно. Как вам нововведение?