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Новости

Трамп может подписать указ о запрете TikTok в США уже сегодня

США продолжает борьбу с неугодными ему под предлогом защиты данных своих же граждан. Вслед за Huawei и ZTE, следующим шагом на пути искоренения конкуренции со стороны китайцев может стать популярнейший TikTok. Об этом на днях заявил сам Дональд Трамп, который может подписать указ о его запрещении уже сегодня. А все дело в том, что представители компании ByteDance всячески противятся продавать свое детище. А знаете, кто выступает в роли одного из возможных покупателей? Microsoft. Да, та же Microsoft, которая едва не покончила с Nokia.

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На данный момент неизвестен формат запрета или блокировки, но именно ByteDance стала тем камнем преткновения, что не дает покоя американскому правительству, которое так печется о сохранности данных своих граждан. Перед возможной блокировкой приложения проходили переговоры, за столом которых находились представители Белого дома, компании ByteDance, а также потенциальные покупатели – Microsoft.

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Как и ожидалось, сделка заключена не была, так как создатели и владельцы TikTok оценили свое приложение в 50 млрд. долларов и при том хотят еще сохранить некоторою долю. Против этого выступает другая сторона. Что касается потенциального покупателя, то многих заинтересовал вопрос, почему же выбор пал именно на Microsoft? Как объяснили официальные лица, у этой компании будет меньшее количество нормативных препятствий для приобретения этого продукта.

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На данный момент под давлением США представители ByteDance рассматривают свои варианты, согласно которым им придется отказаться от столь популярного приложения. Напомним, что TikTok позволяет создавать любительские ролики и выкладывать их в сеть с нанесенными спецэффектами. На данный момент приложением пользуются порядка 80 млн. жителей США.

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Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.
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