Redmi продала 350 тысяч смартфонов серии Redmi Note 12 за 1 минуту

Redmi на прошлой неделе шумно представила свою линейку Redmi Note 12. В нее входят четыре смартфона: Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro + и Redmi Note 12 Explorer (он же Discovery Edition).

Сейчас компания отчиталась о своих первых продажах. Сообщается, что производителю удалось реализовать 350 000 единиц устройств всего за 1 минуту. Сколько конкретно приходится на каждую модель неизвестно.

Ждем Redmi Note 12 для глобального рынка. Скорее всего, смартфоны переименуют и выпустят под брендом Xiaomi. Однако, случится это только в начале 2023 года. По слухам, Redmi Note 12 Pro+ или Discovery Edition назовут Xiaomi 12i HyperCharge.

Кстати, реальные тесты Discovery Edition не подтвердили 210-ваттную зарядку, об это можно почитать тут.