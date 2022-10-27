Redmi Note 12 Pro протестировали в Geekbench

Сегодня Xiaomi представит линейку Redmi Note 12, за несколько часов до анонса Pro-версия появилась в Geekbench. Результаты теста удивили не в лучшую сторону.

Смартфон построен на MediaTek Dimensity 1080, которая в плане производительности приравнивается к устаревшей Dimensity 920.

Redmi Note 12 Pro, который проходит под серийным номером 22101316C, набрал в однопоточном тесте 767 баллов, в многопоточном — 2008. Для сравнения, Redmi Note 11T Pro набирал 997 и 3755 баллов соотвественно.

Пока серия Redmi Note 12 не представлена, можно посмотреть рендеры смартфонов тут или кадры, сделанные на 200-мегапиксельную камеру Redmi Note 12 Pro+ тут.