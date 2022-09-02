Вышла бета-версия Telegram 8.9.3 для Android c новыми функциями для Premium

Разработчики Telegram выпустили новую бета-версию клиента мессенджера под номером 8.9.3 (27839) для Android. Это обновление рассчитано больше на владельцев платной подписки Telegram Premium.

В списке изменений отметим возможность выбора статус с помощью эмодзи, который будет показан во всех чатах. Помимо этого, можно выбрать любую реакцию из доступных эмодзи. Наконец, появилась и тематическая иконка приложения.

Также добавились новые анимации открытия и закрытия медиа, которые стали более плавными и теперь похожи на переходы от диалога к списку чатов.

Чтобы установить бету, нужно сделать вот что:

Перейти на страницу сайта App Center, где есть доступные версии программы.

Выбрать самую новую (в начале списка) и скачать APK.

Запустить установку. Если на смартфоне запрещена установка неизвестных приложений, то её нужно разрешить в настройках системы.

После установки появится отдельное приложение Telegram Beta, которое не заменит основное, оно будет работать параллельно и независимо от него.

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