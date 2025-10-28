TD Cowen: Apple не сокращала производство iPhone Air | The GEEK
TD Cowen: Apple не сокращала производство iPhone Air

Планы компании не изменились.

Apple не меняла планы по производству iPhone Air на 2025 год. Об этом пишет AppleInsider со ссылкой на отчет компании TD Cowen для инвесторов.

Напомним, на прошлой неделе появились слухи о том, что Apple сокращает производство iPhone Air на 90% из-за низкого спроса. Позже эту информацию подтвердил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, некоторые компоненты будут сняты с производства до конца года.

Но теперь TD Cowen заявляет, что прогнозы компании на iPhone Air остались без изменений: 3 млн единиц в третьем квартале 2025 года и 7 млн — в четвертом. Объем производства всей линейки iPhone 17 в сентябре составил 54 млн, прогноз до конца года — 79 млн.

TD Cowen подчеркивает, что изменения в цепочках поставок не обязательно отражают реальные продажи. Гибкая система «точно в срок» Apple позволяет быстро корректировать производство в зависимости от спроса.

Кроме того, модели продаются по-разному: сначала обычно распродаются Pro-версии, а через несколько месяцев — базовые смартфоны. iPhone Air может вовсе не следовать привычным закономерностям, но Apple сможет подстроить производство под фактический спрос.

Анатолий Почивалов

