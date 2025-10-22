Apple сокращает производство iPhone Air на 90% из-за низкого спроса

Apple резко сокращает заказы на производство iPhone Air, но увеличивает на iPhone 17. Это связано с низким спросом на тонкий смартфон. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Компания рассчитывала, что новый смартфон займет 10-15% общего объема производства. Однако из-за очень низкого спроса приходится максимально сокращать производство. С ноября заказы на многие электронные компоненты для iPhone Air сократятся примерно на 90%, до 10% от сентябрьского объема.

Ранее в сети появилась информация о том, что Samsung приняла решение снять с производства Galaxy S25 Edge и отменить Galaxy S26 Edge.