Старые iPhone работают быстрее при смене региона

Если сменить регион айфона на Францию, то смартфон начнёт работать быстрее и более плавно, а его производительность заметно возрастёт. Об этом стало известно из китайского аналитического отчёта.

Недавно антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Apple на 25 млн евро за то, что компании не сообщала своим пользователям об умышленном замедлении смартфонов. После очередного обновления iOS, модели iPhone 6, SE и 7 начинали работать гораздо медленнее. Первый случай был ещё в 2018 году.

Apple намеренно замедляла производительность устаревших iPhone, ссылаясь на износ аккумулятора. Якобы смартфон будет работать дольше, но скорость работы будет медленнее. Однако пользователи считают, что компания таким действиями подталкивает своих потребителей на покупку новой модели iPhone.



Результаты тестирования iPhone 7 в GeekBench. До и после смены региона.

С недавних времён Apple перестала ограничивать работы старых айфонов во Франции. Китайские аналитики решили протестировать iPhone и выяснили, что смартфон начинает работать лучше при смене региона. Об этом говорят результаты тестирования в бенчмарке.

Как изменить регион в iPhone?

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Некоторые пользователи отмечают, что это не всегда помогает iPhone, становится быстрее. В самой Apple предупредили, что в таком случае произойдёт скорой износ аккумулятора.