Стали известны характеристики Redmi 9

Наконец-то в Сети появилась информация о будущем бюджетнике Redmi 9. Смартфон будет значительно отличаться от предыдущей версии Redmi 8.

Новинка получит защитное стекло на задней панели, 6,6-дюймовый дисплей, основную тройную камеру и врезанную в экран фронтальную. Датчики основной камеры получат 12, 8 и 2 Мп, фронтальная — 8 Мп.

Redmi 9 будет работать на однокристальной платформе MediaTek Dimensity 800. Стандартная версия получит 6 Гб оперативной и 64 Гб флешах-памяти, старшая 6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти.

Ориентировочная стоимость смартфона составляет $115 — хорошая цена за такую “начинку”. Redmi 9 должны представить в феврале-марте этого года.