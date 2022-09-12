Sony представила игровой смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 80 тыс. рублей

Компания Sony в рамках своего мероприятия под лозунгом «Born to Game», представила игровой смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition. Если быть точнее, то на свет появился специальный чехол под названием Xperia Stream, что превращает Xperia 1 IV в геймерский аппарат.

Новый аксессуар закрепляется на устройстве и значительно расширяет его базовые возможности. По словам Sony, чехол позволяет эффективно отводить тепло с задней и передней панели, а также подбирать нужную систему охлаждения в автоматическом или в ручном режиме.

Дополнительно в Xperia Stream есть видеовыход HDMI, порт USB Type-C, вход на 3,5 мм для проводных наушников и разъем RJ-45 для подключения смартфона к проводному интернету. Вес чехла составляет 142 г, размеры – 185 х 80 х 39 мм. Самое странное, что в чехле не предусмотрена физических кнопок типа «курков» или чего-либо подобного.

В Японии будет продаваться комплект состоящий из смартфона Sony Xperia 1 IV и чехла Xperia Stream под названием Xperia 1 IV Gaming Edition. Стоимость составит 190 000 йен (80 700 рублей). Также чехол Xperia Stream можно будет приобрести отдельно за 24 000 йен (10 200 рублей).

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