Sony разобрала PlayStation 5 на видео

Компания Sony опубликовала видео с разбором консоли PlayStation 5. Из ролика становится понятно, что разработка приставки стартовало в 2015 году. Чтобы достичь бесшумной работы без перегрева, потребовалась специальная необычная конструкция. Для охлаждения всей системы используется радиатор, кулер и «жидкий металл».

Кроме того, консоль получила 4 USB-порта. Сзади расположись два USB-A, спереди USB-А и USB-C. Графический процессор от AMD основан на архитектуре RDNA 2, а внешний SSD подключается через слот M.2, который спрятан под вертикальной панели.

Выход PS5 в России запланирован на 19 ноября.