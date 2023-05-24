Sony представила ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Sony официально представила ремейк культовой игры Metal Gear Solid 3: Snake Eater в рамках своего мероприятия PlayStation Showcase, которое прошло 24 мая.

Главной особенностью анонса стало подтверждение того, что игра будет выпущена исключительно на PS5. Пока неясно, появится ли ремейк на других платформах.

Кроме того, Sony также представила обновленные версии трех предыдущих частей Metal Gear Solid для PS5. Поклонники серии с нетерпением ждут релиза этих обновленных версий, который запланирован на 2023 год.