Sony выпустила новую «облегченную» версию PlayStation 5

В магазинах Австралии появились новые ревизии консолей PS5. Версия без дисковода маркируется как CFI-1202B, а с дисководом — как CFI-1202A.

Главным отличием от предыдущих моделей стал меньший вес. PS5 Digital Edition (CFI-1202B) весит 3,4 кг, что на 200 грамм легче версии 2021 года и на 500 г. легче оригинальной PS5, которая появилась в 2020 году. Вариант с дисководом весит 3,9 кг — 300 и 600 грамм меньше соответственно. Таким образом, новая ревизия с диском весит столько же, сколько и первое поколение Digital Edition.

При этом уменьшение веса не сказалось на дизайне, однако какие-то изменения точно есть. В моделях 2021 года инженеры Sony упростили систему охлаждения, хотя её эффективность не упала.

Появятся ли новые версии в других странах, не сообщается.

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