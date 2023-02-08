Смартфоны Samsung Galaxy S23 могут питаться напрямую от розетки, не заряжая аккумулятор

В новой линейке смартфонов Samsung Galaxy S23 обнаружилась функция Pause USB Power Delivery. Она позволяет запитать смартфон напрямую от розетки, минуя аккумулятор. Это нужно для случаев, когда смартфон используется под нагрузкой длительное время.

Новую функцию обнаружили специалисты с канала NL Tech. При этом потребление различается. Если включить Pause USB Power Delivery, то смартфон берёт 6 Вт, если же она отключена — 17 Вт. Также в этом режиме смартфон меньше греется (ведь нагрев аккумулятора исключён), а сама батарея меньше изнашивается.

USB Power Delivery работает при заряде аккумулятора более 20%.