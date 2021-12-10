Следующая macOS может называться Mammoth

В 2022 году компания Apple может выпустить новую версию macOS. Она получит название Mammoth. Как отмечается, компания уже зарегистрировала товарный знак Mammoth для операционных систем.

Отметим, что права принадлежат организации Yosemite Research LLC, которая ранее использовалась для регистрации других товарных знаков для Apple. Ранее на неё регистрировали торговые знаки Yosemite и Monterey.

Предполагается, что название Mammoth отсылает к горнолыжному курорту Маммот-Лейкс в горах Сьерра в Калифорнии. Ведь ранее для названий предыдущих систем использовались имена других объектов в горах штата.

При этом пока не сообщается, что нового будет в этой системе. Можно лишь предположить, что там добавят какие-то особенности, присущие процессорам серии M.