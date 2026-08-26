iPhone Ultra показали на рендерах в красном цвете
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iPhone Ultra показали на рендерах в красном цвете

Изображениями поделился авторитетный инсайдер в отставке.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:02
iPhone Ultra показали на рендерах в красном цвете

Авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал на своей страничке в социальной сети Х (бывший Twitter) рендеры складного смартфона iPhone Ultra в красном цвете. Что примечательно, о такой расцветке ранее не заявлял ни один информатор.

Эван в своём посте не предоставил никакой информации по опубликованным изображениям. Он просто спросил своих подписчиков, что они думают об «эксклюзивной красной версии»?

Будет ли iPhone Ultra представлен в красной расцветке, пока не известно. Рекомендуем подходить к данной информации со здравым скептицизмом так как Эван завязал с карьерой инсайдера, и, возможно это просто его фантазии.

Презентация первого складного смартфона Apple состоится 9 сентября вместе с флагманами iPhone 18-й серии и другими продуктами компании.

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