Samsung показала смартфон, экран которого разворачивается на 360 градусов

Компания Samsung Display продемонстрировала новый концепт — смартфон с гибким дисплеем, который может складываться как внутрь экраном, так и наружу. Новинку ранее уже показывали на IMID 2021 и CES 2023.

Как ожидается, такой экран может появиться в будущем Samsung Galaxy Z Fold5, по крайней мере, так считает источник. Это означает, что конструкция шарнира изменится, хотя пока неясно, будет ли это реализовано на самом деле. Инсайдеры полагают, что столь радикальное изменение может произойти только в шестой версии.

На данный момент не сообщается, когда выйдет Samsung Galaxy Z Fold5 и какие спецификации он получит.