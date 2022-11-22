Samsung показала компактный смартфон Galaxy A23 5G с защитой от влаги

В Японии представили смартфон Samsung Galaxy A23 5G, который может похвастаться флагманским уровнем защиты от влаги. Он соответствует стандарту IP68.

Спецификации выглядят так:

Экран: диагональ 5,8 дюйма, разрешение 1560 x 720 пикселей, TFT LCD;

Процессор MediaTek Dimensity 700;

Оперативная память: 4 ГБ;

Постоянная память: 64 ГБ;

Основная камера 50 МП;

Фронтальная камера: 5 МП;

Аккумулятор: 4000 мАч, зарядка 15 Вт;

ОС: Android 12 с One UI 4.1.

У новинки есть сканер отпечатка пальца, слот для MicroSD, Nano-SIM, стандартный разъем для наушников и чип NFC для оплаты покупок. Из адаптеров отмечается двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.2. Для зарядки используется порт USB-C.

Смартфон выпускается в черном, красном и белом цветах и ​​продается за 32 800 иен (14 100 рублей по курсу).

В России есть модель с таким же названием, но иными характеристиками.