Samsung может выпустить недорогую версию «раскладушки» Galaxy Z Fold6

Samsung рассматривает возможность выпуска более дешевой версии предстоящего Galaxy Z Fold6, сообщает GSMArena со ссылкой на осведомленные источники.

Как утверждается, в кулуарах компании обсуждают потенциальный запуск сразу двух моделей Galaxy Z Fold6. Одна будет стандартной, а вторая – более дешевой. Скорее всего, устройства будут отличаться «железом», однако, никаких подробностей не приводится.

Интересно, что цель, которую якобы ставит перед собой компания, достаточно амбициозна. По данным издания, Samsung хочет «реанимировать» рынок смартфонов подобного форм-фактора на фоне хорошо продающихся Flip и увеличить свою долю на нем.

Получится ли что-то у Samsung – вопрос времени. Однако, пока непонятно до какого ценника компания сможет удешевить Fold6. Модель прошлого года на старте продаж стоила больше 200 тысяч рублей, в том время как Flip – около 100 тысяч. Именно в этом и заключается такой успех «флипов», причем не только от корейцев. Кажется, что «ужать» Fold до приемлемых 120-150 тысяч рублей – задача не из легких, а может даже и бессмысленная, так как жертвовать придется либо качеством, либо «железом», либо и тем и другим. В таком случае перед покупателем встанет вопрос, а зачем вообще Galaxy Z Fold6?