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Новости

Samsung Galaxy S23 Ultra получит камеру нового поколения на 200 Мп

Будущий смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra может обзавестись совершенно новой камерой с разрешением 200 Мп. Для этого компания даже зарегистрировала новый бренд Hexa²pixel.

Если судить по названию, то датчик будет поддерживать технологию объединения соседних шести пикселей в один виртуальный. Такие снимки будут более детализированными, а по итогу их разрешение будет составлять 32 или 33 Мп соответственно.

Ближайшая презентация Samsung запланирована на август. Но флагманские устройства Galaxy S23 будет представлены только в следующем году.

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Источник:
wccftech

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