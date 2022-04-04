Samsung выпустила Galaxy S20 FE 2022 с более доступным ценником

Samsung неожиданно выпустила смартфон Galaxy S20 FE 2022. По сути, это тот же Galaxy S20 FE 2022 Edition только без приставки «Edition».

У устройства 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором служит Snapdragon 865, есть 6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти.

Основная камера получила три датчика — 12, 12 и 8 Мп. Фронтальная камера — 32 Мп.

Емкость акумулятора составляет 4500 мАч. Смартфон работает на предустановленной Android 12.

Единственным отличием можно назвать фирменную гарнитуру AKG, которую убрали из комплектации. Видимо, за счет этого цена и снизилась.

Samsung Galaxy S20 FE 2022 уже доступен в южнокорейских магазинах. Его стоимость составляет $575, это на $165 меньше, чем версия «Edition».

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