Samsung Galaxy Note10 Lite появился на живых фото
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Новости

Samsung Galaxy Note10 Lite появился на живых фото

Совсем скоро Samsung может представить два смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. Последний на днях появился на живых фото.

Из изображений видно, что Galaxy Note10 Lite оснащен экраном Infinity-O, врезанной фронтальной камерой и фирменным стилусом S Pen. Также у смартфона тройная основная камера, стандартный разъем для наушников и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Задняя панель выполнена из стекла.

  • Samsung Galaxy Note10 Lite
  • Samsung Galaxy Note10 Lite 1
  • Samsung Galaxy Note10 Lite 2
  • Samsung Galaxy Note10 Lite 3
  • Samsung Galaxy Note10 Lite 4
  • Samsung Galaxy Note10 Lite 5

По слухам, Samsung Galaxy Note10 Lite получил 6,7-дюймовый S-AMOLED дисплей, процессор SoC Exynos 9810, 6 Гб оперативной и 128 Гб флешах-памяти. Предполагается, что европейский ценник смартфона составит 610 евро.

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