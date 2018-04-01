Rutube заставляет пройти тестирование на знание рекламы

В Rutube появилось довольно сомнительное нововведение. Перед началом видео пользователю предлагается просмотреть рекламу. Но просто пролистать рекламный ролик не получится, его придётся смотреть внимательно.

После завершения рекламного ролика предлагается пройти экзаменационный тест. И тут начинается самое интересное, если ответы оказались неправильными, то доступ к видео блокируется, а рекламу нужно смотреть снова.

Меня сложно удивить рекламой, но ТНТ и rutube это сделали: для доступа к видео необходимо посмотреть промо-ролик и сдать экзамен по его содержимому. pic.twitter.com/Pli5XxSEXI — Sergey Averyanov (@averyanov) December 29, 2019

Стоит отметить, что пока такая “инновация” была обнаружена на страницах Rutube List и канале Пятница.