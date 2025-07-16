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Россиян могут начать штрафовать за поиск информации в интернете

В Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штрафы за «умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов», в том числе с использованием VPN-сервисов.

В документе предлагается ввести следующие штрафы:

  • За умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам — от 3 000 до 5 000 рублей (для граждан). Это касается материалов из федерального списка экстремистских материалов, а также доступа к ним через средства, обходящие ограничения.
  • За распространение рекламы программных средств для обхода ограничений (в том числе VPN-сервисов) — от 50 000 до 80 000 рублей (для граждан), от 80 000 до 100 000 рублей (для должностных лиц), от 200 000 до 500 000 рублей (для юрлиц).

Эксперты отмечают, что ранее в российском законодательстве не было ответственности за потребление контента. В случае принятия этих поправок можно ожидать более частой проверки устройств уличными патрульными и более активного использования режима инкогнито.

Напомним, с 1 марта 2024 года в России уже действует запрет на рекламу и популяризацию VPN-сервисов. Роскомнадзор может ограничивать доступ к сайтам, которые публикуют подобные данные, а их владельцев оштрафовать. При этом под запрет не попадает «научная, научно-техническая и статистическая информация».

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Источник:
Forbes
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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