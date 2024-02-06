Операторы объявили о повышении цен на связь и интернет на 12-25%

В России абоненты столкнулись с повышением цен на услуги связи и домашнего интернета от крупнейших операторов.

Tele2 увеличил ежемесячную плату для некоторых абонентов на 12-25%. «Билайн» анонсировал новые тарифы, один из которых вырос в цене на 8%, а также дополнительную плату за безлимитный интернет с февраля.

В отделе по связям с общественностью МР «Урал» Tele2 сообщили редакции The GEEK, что на все открытые для подключения и переходов тарифы остаются низменными. Корректировки затронут ряд архивных тарифов, цены на которые пересматриваются ежегодно.

«При этом пересмотр цен – это нормальная рыночная практика, так как деятельность операторов не может существовать в отрыве от экономических и регуляторных факторов. Растут расходы на содержание сетей – цены на электроэнергию, оборудование и логистику, ставки аренды. Внешняя ситуация 2022-2023 гг. повлияла на цепочки поставок оборудования, которые выстраивались годами, и привела к удорожанию закупок» Илья Смирнов, менеджер по работе со СМИ макрорегиона «Урал»

«МегаФон» дал возможность отказа от новых тарифов через СМС, однако, тем, кто не успел сделать это, автоматически подключается новый тариф. Так, стоимость архивного тарифа «Все 12.20» выросла на 15% (с 485 до 558 рублей).

Также отмечается рост стоимости домашнего интернета и телевидения. Перед Новым годом «Дом.ру» и «Планета» подняли цены на услуги на 15-17%.

Повышение цен операторы не комментируют, но аналитики связывают это с экономической нецелесообразностью старых тарифов и недофинансированием отрасли.