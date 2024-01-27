Почему по ночам отключают мобильный интернет в трех регионах России

Власти северо-западных регионов России (Псковской, Новгородской и Ленинградской областей) объявили о том, что в ночное время (с 23:00 до 6:00) с 25 по 30 января будет произведено отключение сетей мобильного интернета LTE. Это объясняется необходимостью перенастройки частот вещания. Однако, источники Forbes предполагают, что это мера может быть связана с участившимися прилетами дронов.

Операторы ситуацию не комментируют. Эксперты указывают, что для таких работ не требуется отключение связи в целых регионах. Источник на телекоммуникационном рынке предположил, что отключение мобильного интернета преследует цель препятствовать навигации беспилотников. По его словам, они часто используют сети LTE, включая сим-карты российских операторов.

IT-эксперт Михаил Климарев (включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) считает, что это вредит российской экономике. По словам специалиста, с проблемами в работе могут столкнуться приложения, банкоматы, кассовые терминалы, IoT-устройства. Рискуют остаться без связи и логистические компании, отслеживающие транспорт, уточнил он.

В связи с возможным шатдауном интернета, Климарев рекомендует иметь на телефоне несколько VPN-сервисов, запас еды на несколько дней, наличные деньги на случай неработающих платежных терминалов, а также загруженный офлайн-контент (игры, фильмы, музыку) для развлечения.