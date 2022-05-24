re:Store и iPort начали закрывать свои магазины

Официальные российские ретейлеры Apple в лице re:Store и iPort начали закрывать свои убыточные торговые точки. Сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным сайтов торговых сетей под временное закрытие попали 8 точек в Москве, 4 в Санкт-Петербурге, а также по одному магазину в Краснодаре, Челябинске, Казани и в других городах. Всего было закрыто 87 точек.

Сейчас ретейлеры хотят договориться с собственниками помещений о приостановке работы магазинов на три месяца. По информации другого источника, компании хотят наладить параллельный импорт.

Заниматься параллельным импортом re:Store и iPort пока опасаются, так как это может поставить крест на сотрудничество с Apple, если она вернётся в Россию.

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